Milan-Roma Femminile 1-2 Rossettini | Vittoria che vale doppio

La Roma Femminile ha battuto 2-1 il Milan nella seconda giornata di campionato, rimontando lo svantaggio iniziale con le reti di Corelli e Giugliano. Al termine della partita, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club: “ La vittoria vale doppio. Avevamo bisogno di una scossa, non abbiamo fatto una brutta partita, battendo colpo su colpo contro una squadra forte. Abbiamo faticato a trovare il gol e lo abbiamo subito su un altro calcio piazzato. Poi penso che sia venuto fuori l’orgoglio e il cuore che erano le due qualità che oggi dovevano prevalere sopra ogni cosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

