Milan-Roma Femminile 1-2 Corelli e Giugliano la ribaltano nel finale
La Roma Femminile reagisce nel migliore dei modi alla pesante sconfitta per 6-2 subita mercoledì in Champions League dal Real Madrid. Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, le giallorosse si impongono per 2-1 in rimonta sul Milan nella seconda giornata di Serie A, rimanendo a punteggio pieno dopo il successo all’esordio contro il Parma. Succede tutto nella ripresa, dove a trovare il vantaggio è la squadra di casa al 76?: sul calcio d’angolo per le rossonore, Viens colpisce male il pallone servendo involontariamente De Senders, che al volo calcia in porta e infila la sfera all’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
