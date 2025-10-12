Milan-Roma Femminile 1-2 Corelli e Giugliano la ribaltano nel finale

Sololaroma.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma Femminile reagisce nel migliore dei modi alla pesante sconfitta per 6-2 subita mercoledì in Champions League dal Real Madrid. Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, le giallorosse si impongono per 2-1 in rimonta sul Milan nella seconda giornata di Serie A, rimanendo a punteggio pieno dopo il successo all’esordio contro il Parma. Succede tutto nella ripresa, dove a trovare il vantaggio è la squadra di casa al 76?: sul calcio d’angolo per le rossonore, Viens colpisce male il pallone servendo involontariamente De Senders, che al volo calcia in porta e infila la sfera all’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

milan roma femminile 1 2 corelli e giugliano la ribaltano nel finale

© Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile 1-2, Corelli e Giugliano la ribaltano nel finale

In questa notizia si parla di: milan - roma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Saelemaekers: “A Roma ho dato tutto, ma il Milan è casa mia”

Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

milan roma femminile 1LIVE - Femminile, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dragoni dal 1'. Davanti Pilgrim, Viens e Corelli - 30: l'obiettivo è rialzarsi dopo la pesante sconfitta alla prima giornata di Champions League contro il Real Madrid ... Riporta ilromanista.eu

milan roma femminile 1Femminile, Milan-Roma (0-0): comincia il match - 2' Primi scambi della partita, le rossonere provano a gestire. Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Femminile 1