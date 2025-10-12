Milan | out Saelemaeker con la Fiorentina? In difesa spuntano due nomi!
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, domenica 12 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - saelemaeker
Pareggio a reti bianche per il Belgio contro la Macedonia del Nord. ? Promosso il rossonero Saelemaekers, in campo per 70 minuti e valutato oltre il 7. #Saelemaekers #Belgio #QualificazioniMondiali #Milan - facebook.com Vai su Facebook
Milan: out Saelemaeker con la Fiorentina? In difesa spuntano due nomi! - Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, domenica 12 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro ... Da msn.com
Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: salta Galles-Belgio, a rischio la sfida con la Fiorentina - Alexis Saelemaekers sarà costretto a saltare la sfida tra i Diavoli Rossi di Rudi Garcia e il Galles per un problema muscolare. Scrive msn.com