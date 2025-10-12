Milan Modric prende fiato | niente titolarità per il croato
Niente titolarità per Luka Modric. Dopo esser sempre partito da titolare con il Milan, il centrocampista croato si ferma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - modric
Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella
Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba
Brocchi: "Milan cantiere aperto. Modric? Grande colpo, ma…"
Milan itu M-nya Modric #Milan #SerieA - X Vai su X
MODRIC IN FUGA: FA SUL SERIO! LA MAXI PAGELLA TORNEO 2025-2026 - DOPO 6 TURNI di Massimo Fiandrino da un'idea di Carlo NESTI MODRIC (MILAN) IN TESTA ALLA CLASSIFICA 7,11 ; I SUPERPROMOSSI : NAPOLI-SPINAZZOLA ; INTER-BONN - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Modric prende fiato: niente titolarità per il croato - Dopo esser sempre partito da titolare con il Milan, il centrocampista croato si ferma ... Come scrive msn.com
Il Milan riparte da Modric: 2-0 al Lecce firmato Loftus-Cheek e Pulisic - Il Milan conquista i primi tre punti della stagione al termine di una gara più complicata del previsto. Si legge su it.blastingnews.com