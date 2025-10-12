Milan in ansia | da Saelemaekers a Leao tutti gli infortunati rossoneri

La pausa delle Nazionali da sempre molto delicata per tutti i club in giro per il mondo: tutti gli infortunati del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in ansia: da Saelemaekers a Leao, tutti gli infortunati rossoneri

In questa notizia si parla di: milan - ansia

Bucchioni: “Ansia per quello che succede al Milan. C’è mediocrità”

Allegri ma non troppo. Milan in ansia per Leao

Milan, infortunio per Jashari: ansia a Milanello, si teme la frattura del perone

?Milan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - facebook.com Vai su Facebook

?#Milan in ansia, #Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - X Vai su X

Milan in ansia per Rabiot. Leao non si allena col Portogallo e torna a casa - Problema al polpaccio per il francese, per il portoghese non dovrebbe esserci nessun infortunio. Si legge su msn.com

Milan, allarme infortuni: ansia per Rabiot e Leao dopo gli stop di Saelemaekers ed Estupinan - L'allarme è scattato sugli esterni per le condizioni di Pervis Estupinan, che è andato ko nell'amichevole disputata contro gli ... Secondo msn.com