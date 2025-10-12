Milan Ibrahimovic punge | Niente Champions? Sarò ricordato più …

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i grandi ospiti dell'ottava edizione del Festival dello Sport c'era anche Zlatan Ibrahimovic ex attaccante del Milan. Le parole sulla Champions. Tra i grandi ospiti dell'ottava edizione del Festival dello Sport c'era anche Zlatan Ibrahimovic ex attaccante del Milan. Le parole sulla Champions dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ibrahimovic punge niente champions sar242 ricordato pi249 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic punge: “Niente Champions? Sarò ricordato più …”

In questa notizia si parla di: milan - ibrahimovic

Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social

Amichevole Liverpool-Milan, in tribuna si rivede anche Ibrahimovic

Milan, Ibrahimovic non cambia mai: ecco il video virale sui social

Ibrahimovic: «Sono io l’architetto del PSG. Champions? Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito» - Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito»: Le dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic, nella sua nuova veste di Senior Advisor ... Da calcionews24.com

milan ibrahimovic punge championsIbrahimovic e la storica litigata con Allegri a Londra: “Mi aveva fatto una battuta” - Ibrahimovic, al Festival dello Sport, ha raccontato cosa successe quella sera a Londra con Allegri dopo Arsenal- milanlive.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Ibrahimovic Punge Champions