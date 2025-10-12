Milan Femminile beffato nel finale | la Roma ribalta le rossonere
Brutta giornata per le ragazze di Coach Bakker. Il Milan Femminile infatti, tra le mura casalinghe, ha parso 2-1 contro la Roma in rimonta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - femminile
Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo
Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Milan Femminile: Anna Longobardi va via in prestito. Il comunicato
LIVE MN - Femminile, Milan-Roma (1-2): rossonere rimontate nel finale, tre punti buttati - X Vai su X
Femminile, Rossettini: “Voglio una Roma coraggiosa contro il Milan. Thogersen è pronta a tornare” #RomanewsEU #asroma Vai su Facebook
Milan Femminile beffato nel finale: la Roma ribalta le rossonere - Il Milan Femminile infatti, tra le mura casalinghe, ha parso 2- Lo riporta msn.com
Serie A Femminile, cuore, gioco e intensità non bastano: rossonere beffate dalla Roma nel finale - 1 contro il Genoa all’esordio, il Milan di Bakker si ritrova di fronte la Roma nella seconda giornata di Serie A Women. Si legge su milannews.it