Milan Femminile Bakker | Fa male perchè stavano vincendo ma dobbiamo imparare
Dopo il brutto 2-1 subito contro la Roma, la coach del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha voluto analizzare la prestazione delle sue ragazze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
