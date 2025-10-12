Milan Femminile Bakker | Fa male perchè stavano vincendo ma dobbiamo imparare

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il brutto 2-1 subito contro la Roma, la coach del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha voluto analizzare la prestazione delle sue ragazze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile bakker fa male perch232 stavano vincendo ma dobbiamo imparare

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker: “Fa male perchè stavano vincendo, ma dobbiamo imparare”

In questa notizia si parla di: milan - femminile

Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo

Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

Milan Femminile: Anna Longobardi va via in prestito. Il comunicato

milan femminile bakker faSerie A Femminile, cuore, gioco e intensità non bastano: rossonere beffate dalla Roma nel finale - 1 contro il Genoa all’esordio, il Milan di Bakker si ritrova di fronte la Roma nella seconda giornata di Serie A Women. milannews.it scrive

milan femminile bakker faFemminile, Milan-Roma (0-0): comincia il match - 2' Primi scambi della partita, le rossonere provano a gestire. Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Bakker Fa