Non c’è pace tra i tesserati del Milan e l’amministratore delegato di Lega De Siervo: nuovo annuncio sulla trasferta in Australia per la sfida contro il Como Il caos è scoppiato mesi fa, quando alcuni rumors prevedevano una dislocazione di qualche match milanese in Australia a causa dell’inagibilità di San Siro, occupato per le Olimpiadi Invernali. Ed è toccato al Milan traslocare. Infatti, la Lega Serie A si è mossa per allargare i propri confini e ha approfittato del disagio per espandersi fino in Australia, a Perth. Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A (LaPresse) Calciomercato.it Il Milan dovrebbe giocare tra il 7 e l’8 febbraio nella terra dei canguri contro il Como di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, è guerra con De Siervo: nuovo annuncio sulla trasferta in Australia