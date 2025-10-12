Milan è guerra con De Siervo | nuovo annuncio sulla trasferta in Australia
Non c’è pace tra i tesserati del Milan e l’amministratore delegato di Lega De Siervo: nuovo annuncio sulla trasferta in Australia per la sfida contro il Como Il caos è scoppiato mesi fa, quando alcuni rumors prevedevano una dislocazione di qualche match milanese in Australia a causa dell’inagibilità di San Siro, occupato per le Olimpiadi Invernali. Ed è toccato al Milan traslocare. Infatti, la Lega Serie A si è mossa per allargare i propri confini e ha approfittato del disagio per espandersi fino in Australia, a Perth. Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A (LaPresse) Calciomercato.it Il Milan dovrebbe giocare tra il 7 e l’8 febbraio nella terra dei canguri contro il Como di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Milan, prima offerta per Javi Guerra del Valencia. Le ultime - I rossoneri hanno avviato nuovi contatti con il Valencia, per cercare di avvicinarsi alle richieste del club, e hanno presentato una prima offerta formale per il ...
Milan, guerra di nervi per Jashari: accordo col giocatore, manca l'ok del Bruges - Eppure la proposta rossonera è assai sontuosa, soprattutto in considerazione delle cifre medie che si spendono in Belgio per i talenti locali.