Milan è allarme in corsia Allegri perde due titolari

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Si devono rispettare le condizioni fisiche del giocatore e le esigenze dei club: per esempio si possono chiamare in nazionale i calciatori solo quando necessario. Sarebbe nell’interesse di tutti", Ibrahimovic dixit recentemente. Un pensiero che, in breve e con ogni probabilità, nel mondo Milan si è trasformato in un’imprecazione: maledetta sosta. Soprattutto per Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan. Sos in corsia, infortuni sia per il belga che per l’ecuadoriano. Con i debiti distinguo. Saelemaekers, in campo nello 0-0 contro la Macedonia del Nord, è stato costretto a uscire al quarto d’ora della ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

