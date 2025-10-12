Milan-Como parla Maignan | Non capisco perchè si debba giocare all’estero

Non si placano ancora le polemiche legate alla scelta della Lega Serie A di disputare Milan-Como a Perth: le parole di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan como parla maignanMilan-Como in Australia, Maignan come Rabiot: "Non lo capisco, perdiamo una partita in casa" - Il portiere del Milan si schiera dalla parte del suo compagno di squadra e nazionale contro la scelta di far giocare Milan- Si legge su calciomercato.com

milan como parla maignanMaignan fa eco a Rabiot su Milan-Como in Australia: “Si pensa troppo all’aspetto finanziario” - Como in Australia: "Non capisco perché si giochi una partita del campionato italiano ... Lo riporta fanpage.it

