Migranti nave Louis Michel verso Pozzallo | 69 a bordo
La Capitaneria di porto ha comunicato l’arrivo a Pozzallo della Ong Louis Michel con 69 migranti a bordo. L’approdo è previsto presso la banchina di riva. E si dovrebbe concretizzare intorno alle 8 di domani mattina. Si è già messo in moto il dispositivo legato all’accoglienza. https:ragusa.lasicilia.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
