Un gol "alla Mignani". C'è anche la firma dell'ex attaccante della Pianese sul 4-0 che il Benevento ha rifilato al Team Altamura. Alla sua seconda presenza stagionale, Mignani ha estratto dal cilindro il marchio di fabbrica realizzando il poker da subentrato girandosi in un fazzoletto in area. Grande la sua gioia nelle parole pronunciate in sala stampa: GOL – "Ora sto iniziando a stare bene. Sono due settimane piene che sono con la squadra. Bisogna essere intelligenti: tutti abbiamo un unico obiettivo. Non conta chi gioca. Non è una frase fatta. Ognuno è pronto a darti una mano.

Mignani, il periodo difficile è alle spalle: "Non conta chi gioca, l'importante è l'obiettivo"