Mi sono messo contro la Squadretta e mi hanno cacciato dal comando di Pavia

Laverita.info | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Ernesto Di Gregorio: «Cercai di tenere sotto controllo Pappalardo e gli altri, il mio trasferimento è stato un monito per molti».. Per il militare le trascrizioni delle intercettazioni sono state fatte «in tutta fretta».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

mi sono messo contro la squadretta e mi hanno cacciato dal comando di pavia

© Laverita.info - «Mi sono messo contro la Squadretta e mi hanno cacciato dal comando di Pavia»

In questa notizia si parla di: sono - messo

Il piano messo a punto dal club. Siwe o Shpendi per l’attacco. Ci sono anche Harder e Daku. Occhi puntati su un vice Kean

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha messo gli occhi su due personaggi assurdi: ecco chi sono

“Ho messo fine a sei guerre senza bisogno di una tregua”: Trump si vanta, ecco come sono andate veramente le cose

Cerca Video su questo argomento: Sono Messo Contro Squadretta