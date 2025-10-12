Mi colpisce come la fondazione ‘Le stelle di Marisa’ aiuti gli orfani di femminicidio

12 giugno 2016. Era un giorno qualunque, una domenica come tante. Fino alle 8:56. Marco, all’epoca 10 anni, era uscito con sua madre per andare in palestra dove, poche ore dopo, ci sarebbe stata la cerimonia del passaggio di cintura del suo corso di karate. Io ero a casa con Giovanni, che da pochi giorni aveva compiuto 6 anni. Facevamo colazione, gli leggevo un libro; Red e Toby, che in quel momento era di gran lunga il suo preferito e che ci faceva compagnia tutte le mattine. Insomma, una normale, normalissima domenica di inizio giugno. Poi, all’improvviso, l’esplosione. La scala C del nostro palazzo, quella dove hanno casa i genitori di mia moglie e dove, solo due notti prima, avevano dormito i miei figli era esplosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

