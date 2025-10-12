Mezzosangue live con Viscerale tour dal 24 ottobre nei club
Milano, ott. (askanews) – Con Viscerale (Columbia Records Sony Music Italia), Mezzosangue torna con un lavoro crudo e necessario. Sul palco i brani cambiano pelle e respirano con il pubblico. Dopo la vibrazione del Red Bull 64 Bars Live a Roma, il tour diventa rito condiviso: la confessione privata si fa voce comune. 24 ottobre – Roma, orion 25 ottobre – Roma, orion 3 novembre – Milano, alcatraz 4 novembre – Torino, hiroshima mon amour 5 novembre – Firenze, teatro cartiere carrara 7 novembre – Perugia urban 8 novembre – Senigallia (an), mamamia 14 novembre – Padova, hall 21 novembre – Napoli, casa della musica 22 novembre – Bologna, estragon 28 novembre – Molfetta (ba), eremo club Acquista biglietti: https:www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mezzosangue - viscerale
