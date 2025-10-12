Mezze idee poca imprevedibilità | la Juventus Women per ora dipende dalle lune di Bonansea
di Mauro Munno Juventus Women, mezze idee e poca imprevedibilità: per ora si dipende dalle lune di Bonansea. La sconfitta col Como apre a delle riflessioni. Quasi un anno a corteggiare Lizbeth Ovalle del Tigres, poi bloccata dal Barcellona e infine – a causa delle vicissitudini blaugrana – andata in NWSL a cifre astronomiche. La Juventus Women sapeva di aver bisogno di giocatrici imprevedibili, da strappo e uno contro uno. Qualcuna che potesse accendersi nei weekend difficili e che districasse difese ingarbugliate come luci di Natale. Una così avrebbe mascherato pure un periodo storto, o transitorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
