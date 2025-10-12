Meteo le previsioni in Campania per domenica 12 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, domenica 12 ottobre 2025. Avellino – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3676m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3669m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

