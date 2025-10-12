Meteo le previsioni in Campania per domenica 12 ottobre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 12 ottobre 2025. Avellino – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3676m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3669m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: meteo - previsioni
Previsioni meteo per Avellino – Domenica 20 luglio 2025
Previsioni meteo per Avellino – Sabato 30 agosto 2025
Previsioni meteo, arriva la perturbazione atlantica: in settimana attesi forti temporali
ISOLA TERRA NOSTRA METEO Previsioni del sabato 11 Ottobre NUVOLOSITÀ E GRADUALE AUMENTO TERMICO TEMPO: L'intera giornata sarà caratterizzata da cieli da sereni a passaggi di velature alte e sparse, soprattutto nel pomeriggio-sera. Non si p - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà nel fine settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h - La prima perturbazione del mese già da stasera (sabato 4 ottobre) innesca le prime piogge al Nord e in Toscana. Da meteo.it
Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: ancora maltempo, poi una fase più stabile - La prima Domenica del mese di ottobre sta trascorrendo, sul territorio campano, nel segno di condizioni atmosferiche instabili e piovose, complice il passaggio di una perturbazione accompagnata ... Come scrive msn.com