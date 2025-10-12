Meteo | domenica ancora con il caldo poi severa fase di maltempo al Sud
Un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all’Italia, garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale. Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva un’anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C rispetto ai valori attesi per il periodo con punte massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud, tra cui Firenze, Roma e Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui con valori ben al di sopra della norma stagionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
