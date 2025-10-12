Meteo | domenica ancora con il caldo poi severa fase di maltempo al Sud

Ildenaro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vasto campo di  alta pressione sull’Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all’Italia, garantisce  condizioni di tempo stabile, soleggiato  e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale. Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva  un’anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C  rispetto ai valori attesi per il periodo con punte  massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud,  tra cui Firenze, Roma e  Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui con valori ben al di sopra della norma stagionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

