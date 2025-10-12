Messico nave replica della Santa Maria di Colombo affonda al largo di Puerto Vallarta
Una replica della Santa Maria di Cristoforo Colombo è affondata al largo della costa di Puerto Vallarta, in Messico. Lo riferisce la società proprietaria dell’imbarcazione. La nave, nota come Marigalante, era stata costruita nel 1987 e varata ufficialmente nel 1992 per commemorare il 500° anniversario dell’arrivo di Colombo nelle Americhe. Da allora, la Marigalante ha operato come attrazione turistica a tema piratesco lungo la costa pacifica del Messico. Secondo la compagnia, l’intero equipaggio è stato evacuato in sicurezza prima che la nave affondasse e al momento dell’incidente non c’erano turisti a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: messico - nave
«Un cliente americano ci tormentò così tanto che alla fine la “sua” barca la vendemmo a un messicano. Quando venne a prendere la barca, l’avevamo messa già su una nave destinazione Messico. Chiese dove la stessimo mandando. “Ad un cliente più simp - facebook.com Vai su Facebook
Nave italiana attaccata in Messico/ Derubata la Remas Micoperi “Sono delinquenti” - La nave “Remas” attaccata da pirati nel Golfo del Messico, appartiene all’armatore Micoperi, con sede in quel di Ravenna. ilsussidiario.net scrive
Nave italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico - Nell’assalto alla Remas sono stati feriti due nostri connazionali. Segnala lettera43.it