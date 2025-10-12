messico nave replica della santa maria di colombo affonda al largo di puerto vallarta

Una replica della Santa Maria di Cristoforo Colombo è affondata al largo della costa di Puerto Vallarta, in Messico. Lo riferisce la società proprietaria dell’imbarcazione. La nave, nota come Marigalante, era stata costruita nel 1987 e varata ufficialmente nel 1992 per commemorare il 500° anniversario dell’arrivo di Colombo nelle Americhe. Da allora, la Marigalante ha operato come attrazione turistica a tema piratesco lungo la costa pacifica del Messico. Secondo la compagnia, l’intero equipaggio è stato evacuato in sicurezza prima che la nave affondasse e al momento dell’incidente non c’erano turisti a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

