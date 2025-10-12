Messico forti piogge e inondazioni | almeno 28 morti e decine di dispersi

(LaPresse) – Le inondazioni causate dalle forti piogge nel Messico centrale e sud-orientale hanno provocato frane, danneggiato case e autostrade e causato almeno 28 morti e decine di dispersi. Circa 80.000 persone sono state colpite dalle alluvioni. Una delle zone più colpite è stata lo Stato centrale di Hidalgo, dove sono state segnalate 16 vittime. Almeno 1.000 case, 59 ospedali e cliniche e 308 scuole hanno subito danni nello Stato a causa delle frane e degli straripamenti dei fiumi. Circa 17 degli 84 comuni dello Stato sono rimasti senza elettricità. Nello Stato confinante di Puebla, tre persone sono morte e 13 risultano disperse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

