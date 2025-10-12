Merida eONE-SIXTY 875 | l’enduro in alluminio che punta alla versatilità

La e-MTB da enduro in alluminio 6061 con 170 mm di escursione, motore Shimano EP801 da 85 Nm e batteria da 750 Wh, combina potenza, precisione e versatilità per dominare ogni trail. Prezzo: 6.890 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Merida eONE-SIXTY 875: l’enduro in alluminio che punta alla versatilità

In questa notizia si parla di: merida - eone

