Mercato Napoli nel mirino il gioiello della Premier | fissato il prezzo
Nonostante manchino ancora 2 mesi all’apertura della sessione di mercato invernale, gli azzurri sono già molto attivi. Infatti, Giovanni Manna ha già messo nel mirino un autentico prodigio della Premier. Spendere in terra d’Albione si sta rivelando una scelta piuttosto convincente: da Mctominay a De Bruyne, passando per Hojlund, chi trova poco spazio nel campionato più competitivo nel mondo, è destinato a far bene in Serie A. Il Napoli, furbamente, vuole continuare su questa linea e, in tal senso, sta già lavorando per puntellare la squadra di Conte con un altro pezzo da 90 inglese. I dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: mercato - napoli
Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi
? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Napoli, chi ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang #SkySport #Napoli #SerieA #SkyCalciomercato - X Vai su X
Genoa, Norton-Cuffy nuovo uomo mercato: è già nella lista di Juve e Napoli - A Genova da poco più di un anno, l’esterno prelevato nell’estate del 2024 dall’Arsenal per una cifra attorno ai 2 milioni adesso vale almeno 4 volte tanto. Si legge su primocanale.it
Napoli, scout in Germania: nel mirino c’è Damar | ESCLUSIVO - Tra i tanti colpi messi a segno dal presidente De Laurentiis, spicca quello a costo zero di Kevin De Bruyne, ... Secondo calciomercato.it