Mercato Juventus svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero | può lasciare già Torino a gennaio! Ecco i club interessati | tutti i dettagli

Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri. Un tesoretto per finanziare il mercato di gennaio. La Juventus ha le idee chiare: per dare a Igor Tudor i rinforzi necessari a centrocampo e sulla fascia, bisognerà prima cedere. E tra i nomi in cima alla lista dei partenti, come riportato da Tuttosport, c’è anche quello di Filip Kostic. La logica del club è puramente strategica. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che non sembra essere una priorità, la cessione a gennaio è l’ultima, vera occasione per monetizzare dalla sua partenza ed evitare un addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

