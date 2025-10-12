Mercato Juventus ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio | di chi si tratta
Mercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Un vecchio nome riproposto per gennaio: tutti gli aggiornamenti. In casa Juventus sono già iniziate le manovre per rinforzare la squadra a disposizione di Igor Tudor. La priorità assoluta, come riportato da Tuttosport, è l’acquisto di un esterno destro a tutta fascia, un tassello mancante che la dirigenza bianconera aveva già provato a inserire in estate. In quest’ottica, torna di prepotenza un nome già noto: Arnau Martinez. L’interesse per il giovane talento del Girona non è una novità. Già ad agosto, infatti, Comolli e Modesto avevano avviato i contatti per il laterale spagnolo, insieme ad altri profili come Clauss e Boey, senza però riuscire a chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Strategie di Mercato, Vlahovic e Perin
Juventus: Mercato Bloccato e Ritardo, Tudor Non Ottiene i Rinforzi Sperati
Juventus, ritorno di fiamma per Tonali? Ecco la valutazione - Il centrocampista del Newcastle non chiude al ritorno in Serie A: valutazione 70 mln. Come scrive europacalcio.it
