Mercato Juventus la rivelazione sull’ex obiettivo per l’attacco | ha rifiutato una super offerta dell’Al Hilal! Tutti i dettagli

Mercato Juventus, un attaccante seguito in passato rifiuta una super offerta: la sua priorità è la Nazionale, in estate era a un passo da quel club. Una scelta di campo, una decisione dettata dall’ambizione e dal sogno di giocare un Mondiale. Un nome che, solo pochi mesi fa, era stato accostato con insistenza ai top club italiani, Juventus inclusa, torna a far parlare di sé per un clamoroso rifiuto che sa di grande professionalità. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, un talentuoso attaccante argentino ha detto “no” a una ricchissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita per non compromettere il suo futuro in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la rivelazione sull’ex obiettivo per l’attacco: ha rifiutato una super offerta dell’Al Hilal! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Juventus, Strategie di Mercato, Vlahovic e Perin

Weah Marsiglia stappa il mercato in entrata della Juventus? Novità dalla Continassa: ecco cosa può succedere a breve

Juventus: Mercato Bloccato e Ritardo, Tudor Non Ottiene i Rinforzi Sperati

? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook

Tutto il Mondo è #GENOA - #GRIFONE è già #MERCATO. #Juventus e #Napoli inseguono #NORTON-CUFFY: adesso BROOKE vale 4 volte tanto. In collegamento da Londra Alex Pugno e da Dublino Gianluca Tamagno #calcio #genoa #seriea https://youtub - X Vai su X

Calciomercato Juventus, rivelazione su quell’obiettivo estivo: «Ha aspettato fino all’ultimo giorno possibile, non c’è stato nulla da fare» - Calciomercato Juventus: l’obiettivo in estate aveva in mente solo i bianconeri e ha atteso la fino all’ultimo giorno, salvo poi accasarsi in un altro club Il calciomercato estivo ha visto la Juventus ... Secondo juventusnews24.com

Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: può lasciare già Torino a gennaio! Ecco i club interessati: tutti i dettagli - Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri Un tesoretto per finanziare il mercato di gennaio. Da juventusnews24.com