Mercato Juventus la rivale di Serie A sbarra la strada per quell’obiettivo dei bianconeri | pronto il rinnovo e spunta quel retroscena sulla volontà del calciatore

Mercato Juventus, la rivale di Serie A sbarra la strada: gli aggiornamenti sull’ex obiettivo dei bianconeri. Una rinascita totale, una scelta di cuore che ora viene premiata con un nuovo contratto. Fikayo Tomori, tornato leader indiscusso della difesa del Milan, è pronto a blindare il suo futuro in rossonero. Una notizia che suona come una beffa per il mercato Juventus, che solo a gennaio aveva provato a strapparlo ai rivali. Dopo un periodo di appannamento, il centrale inglese è tornato ai suoi massimi livelli. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha ritrovato la forma e la leadership dei tempi dello Scudetto, trascinando una difesa che ha subito appena 3 gol in otto partite stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la rivale di Serie A sbarra la strada per quell’obiettivo dei bianconeri: pronto il rinnovo e spunta quel retroscena sulla volontà del calciatore

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Juventus, Strategie di Mercato, Vlahovic e Perin

Weah Marsiglia stappa il mercato in entrata della Juventus? Novità dalla Continassa: ecco cosa può succedere a breve

Juventus: Mercato Bloccato e Ritardo, Tudor Non Ottiene i Rinforzi Sperati

? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook

Tutto il Mondo è #GENOA - #GRIFONE è già #MERCATO. #Juventus e #Napoli inseguono #NORTON-CUFFY: adesso BROOKE vale 4 volte tanto. In collegamento da Londra Alex Pugno e da Dublino Gianluca Tamagno #calcio #genoa #seriea https://youtub - X Vai su X

Mercato Juventus, la rivale di Serie A sbarra la strada per quell’obiettivo dei bianconeri: pronto il rinnovo e spunta quel retroscena sulla volontà del calciatore - Mercato Juventus, la rivale di Serie A sbarra la strada: gli aggiornamenti sull’ex obiettivo dei bianconeri Una rinascita totale, una scelta di cuore che ora viene premiata con un nuovo contratto. Si legge su juventusnews24.com

Norton-Cuffy Juventus: fissato il prezzo per acquistarlo. C’è una “minaccia” in Serie A e il Genoa ha già preso una decisione per gennaio! Ultimissime - C’è una rivale in Serie A e il Genoa ha già deciso questo per gennaio! Segnala juventusnews24.com