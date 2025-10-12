Mercato Juventus due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio! Si punta a racimolare questa cifra che verrebbe reinvestita per… Svelata la strategia
Mercato Juventus, due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio: le ultime novità sulle mosse del club. In casa Juve sono già iniziate le grandi manovre per costruire un “tesoretto” da reinvestire sul mercato. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha individuato in Weston McKennie e Filip Kostic i due sacrificabili per finanziare i rinforzi chiesti da Igor Tudor, in particolare un esterno a tutta fascia e un centrocampista. La logica del club è chiara: entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2026 e, di fronte a un rinnovo complicato, la cessione a gennaio è l’unica via per monetizzare ed evitare un addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Strategie di Mercato, Vlahovic e Perin
Weah Marsiglia stappa il mercato in entrata della Juventus? Novità dalla Continassa: ecco cosa può succedere a breve
Juventus: Mercato Bloccato e Ritardo, Tudor Non Ottiene i Rinforzi Sperati
Mercato Juve: futuro lontano da Torino? Nonostante il gradimento di Tudor, le strade con i bianconeri potrebbero separarsi a fine stagione. L’ultima indiscrezione - Nonostante il gradimento di Tudor, potrebbe lasciare i bianconeri in estate Un futuro inerto, un presente da protagonista. Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juve, si infiamma la ricerca del terzino! Corsa a tre per gennaio: i nomi e la possibile concorrenza, tutto quello che c’è da sapere - Calciomercato Juve, si infiamma la ricerca del terzino: gli aggiornamenti sui giocatori seguiti dai bianconeri Gennaio non è poi così lontano e in casa Juventus sono già iniziate le grandi manovre per ... Secondo juventusnews24.com