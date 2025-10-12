Mercato Juventus due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio! Si punta a racimolare questa cifra che verrebbe reinvestita per… Svelata la strategia

Mercato Juventus, due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio: le ultime novità sulle mosse del club. In casa Juve sono già iniziate le grandi manovre per costruire un “tesoretto” da reinvestire sul mercato. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha individuato in Weston McKennie e Filip Kostic i due sacrificabili per finanziare i rinforzi chiesti da Igor Tudor, in particolare un esterno a tutta fascia e un centrocampista. La logica del club è chiara: entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2026 e, di fronte a un rinnovo complicato, la cessione a gennaio è l’unica via per monetizzare ed evitare un addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

