Mercato Juventus doccia gelata per i bianconeri? Quell’obiettivo per la fascia potrebbe rinnovare col suo club | la situazione

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, prove di disgelo tra quel terzino e il suo club: si torna a parlare del prolungamento, ma i bianconeri restano alla finestra. Un obiettivo che si allontana, una porta che sembrava socchiusa e che ora rischia di chiudersi di nuovo. Il futuro di  Dodô, uno dei nomi più caldi per il  mercato Juve  in vista di gennaio, torna a essere un rebus. Secondo quanto riportato da  TMW, ci sarebbero stati segnali di disgelo tra il giocatore e la  Fiorentina, con le parti che sarebbero tornate a parlarsi per il rinnovo del contratto. Mercato Juve: la situazione di Dodô. L’esterno destro brasiliano, il cui contratto con la  Fiorentina  scade nel 2027, è da tempo nel mirino della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

