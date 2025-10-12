Mercato Juventus doccia gelata per i bianconeri? Quell’obiettivo per la fascia potrebbe rinnovare col suo club | la situazione

Mercato Juventus, prove di disgelo tra quel terzino e il suo club: si torna a parlare del prolungamento, ma i bianconeri restano alla finestra. Un obiettivo che si allontana, una porta che sembrava socchiusa e che ora rischia di chiudersi di nuovo. Il futuro di Dodô, uno dei nomi più caldi per il mercato Juve in vista di gennaio, torna a essere un rebus. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbero stati segnali di disgelo tra il giocatore e la Fiorentina, con le parti che sarebbero tornate a parlarsi per il rinnovo del contratto. Mercato Juve: la situazione di Dodô. L’esterno destro brasiliano, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2027, è da tempo nel mirino della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

