Mercato Juventus doccia gelata per i bianconeri? Quell’obiettivo per la fascia potrebbe rinnovare col suo club | la situazione
Mercato Juventus, prove di disgelo tra quel terzino e il suo club: si torna a parlare del prolungamento, ma i bianconeri restano alla finestra. Un obiettivo che si allontana, una porta che sembrava socchiusa e che ora rischia di chiudersi di nuovo. Il futuro di Dodô, uno dei nomi più caldi per il mercato Juve in vista di gennaio, torna a essere un rebus. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbero stati segnali di disgelo tra il giocatore e la Fiorentina, con le parti che sarebbero tornate a parlarsi per il rinnovo del contratto. Mercato Juve: la situazione di Dodô. L’esterno destro brasiliano, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2027, è da tempo nel mirino della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juventus
Juventus, Strategie di Mercato, Vlahovic e Perin
Weah Marsiglia stappa il mercato in entrata della Juventus? Novità dalla Continassa: ecco cosa può succedere a breve
Juventus: Mercato Bloccato e Ritardo, Tudor Non Ottiene i Rinforzi Sperati
? Napoli-Juventus, sfida di mercato per #Norton-Cuffy. Il prezzo sta salendo I due club hanno messo gli occhi sul calciatore del Genoa che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Ma il suo prezzo sta aumentando. Leggi qui areanapoli.it/s - facebook.com Vai su Facebook
Tutto il Mondo è #GENOA - #GRIFONE è già #MERCATO. #Juventus e #Napoli inseguono #NORTON-CUFFY: adesso BROOKE vale 4 volte tanto. In collegamento da Londra Alex Pugno e da Dublino Gianluca Tamagno #calcio #genoa #seriea https://youtub - X Vai su X
Calciomercato Juventus, il grande obiettivo per l’estate 2026 ha già scelto il suo prossimo club! Arrivano importantissime novità - Calciomercato Juventus, doccia fredda per le pretendenti: il top player in scadenza nel 2026 ha le idee chiare, si attende solo l’annuncio Parole che pesano come macigni, che gelano le speranze e che, ... Segnala juventusnews24.com
Doccia gelata per Juan Cabal: lesione di medio grado alla coscia, i tempi di recupero - Giornata di esami strumentali per Juan Cabal, uscito anzitempo nel match di Champions League contro il Villarreal. Scrive msn.com