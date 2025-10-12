Mercato Juve si pensa al futuro dei portieri | Perin e Pinsoglio destini incrociati E su Di Gregorio… Novità
Mercato Juve: il punto sul futuro dei portieri bianconeri, tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Mentre le attenzioni del calciomercato Juve sono concentrate su esterni e centrocampisti, la dirigenza bianconera inizia a programmare anche il futuro del reparto portieri. Se la titolarità di Michele Di Gregorio non è in discussione, come analizzato da Tuttosport, le situazioni dei suoi due vice, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, sono tutte da definire e verranno affrontate nelle prossime settimane. La posizione più delicata è quella di Mattia Perin. Il portiere di Latina, titolare e decisivo nella recente trasferta di Villarreal, ha il contratto in scadenza nel 2027 e la prossima estate entrerà nel suo ultimo anno di accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez
Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime
Il nostro Alessio Lento, a ‘Juve Zone’ sul canale di Calciomercato.it, ha parlato così dell’attaccante bianconero: “Mi sono espresso in modo molto chiaro su #Vlahovic: non lo farei più giocare, perché evidentemente stai lavorando per qualcun altro e allora non - facebook.com Vai su Facebook
Due le esigenze del mercato #Juve Quali sono gli obiettivi fondamentali - X Vai su X
Mercato Juventus: da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata. Scenari stravolti per quel bianconero - Mercato Juventus, il club sta pensando all’acquisto di Maignan a zero in estate, un affare che potrebbe mettere Di Gregorio sulla lista dei partenti Il futuro della porta della Juventus è in discussio ... Lo riporta juventusnews24.com
Mercato Juve: la Premier League si prepara ad accogliere l’obiettivo bianconero? Potrebbe giocare lì nella prossima stagione, di chi stiamo parlando - Potrebbe trasferirsi lì nella prossima stagione, di chi si tratta Un rinnovo in standby, un addio che non è più un’ipotesi remota e u ... Segnala juventusnews24.com