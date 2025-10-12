Mercato Juve: il punto sul futuro dei portieri bianconeri, tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Mentre le attenzioni del calciomercato Juve sono concentrate su esterni e centrocampisti, la dirigenza bianconera inizia a programmare anche il futuro del reparto portieri. Se la titolarità di Michele Di Gregorio non è in discussione, come analizzato da Tuttosport, le situazioni dei suoi due vice, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, sono tutte da definire e verranno affrontate nelle prossime settimane. La posizione più delicata è quella di Mattia Perin. Il portiere di Latina, titolare e decisivo nella recente trasferta di Villarreal, ha il contratto in scadenza nel 2027 e la prossima estate entrerà nel suo ultimo anno di accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, si pensa al futuro dei portieri: Perin e Pinsoglio, destini incrociati. E su Di Gregorio… Novità