Mercato Inter tre i nomi in scadenza in vista della prossima stagione | cinque nuove idee per il reparto arretrato

Mercato Inter, con diversi giocatori in scadenza la società si prepara cinque nomi che l'Inter segue per la difesa: le ultime. Il club nerazzurro si prepara a una possibile mini-rivoluzione in difesa, dato che i contratti di tre giocatori importanti, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, stanno per scadere. Con l'incertezza sul loro futuro, Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già valutando diversi profili sul calciomercato nerazzurro per rafforzare il reparto difensivo. La strategia dell'Inter per la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti nerazzurri stanno monitorando alcuni nomi per sostituire o affiancare i veterani in caso di partenza.

