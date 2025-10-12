Mercato immobiliare case vista parco? In Italia sempre più care
Vivere vicino a un’area verde è un desiderio sempre più diffuso tra chi cerca casa. Il contatto quotidiano con la natura migliora la qualità della vita, favorisce il benessere psicofisico e offre vantaggi pratici, soprattutto per famiglie con bambini o animali domestici. Ma quanto costa acquistare un immobile nei pressi di queste oasi urbane? A rispondere è l’ultima indagine di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Lo studio ha esaminato il costo delle case situate entro 10 minuti a piedi da alcuni dei parchi urbani più noti del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
