Mercato immobiliare case vista parco? In Italia sempre più care

Ildenaro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivere vicino a un’area verde è un desiderio sempre più diffuso tra chi cerca casa. Il contatto quotidiano con la natura migliora la qualità della vita, favorisce il benessere psicofisico e offre vantaggi pratici, soprattutto per famiglie con bambini o animali domestici. Ma quanto costa acquistare un immobile nei pressi di queste oasi urbane? A rispondere è  l’ultima indagine di Immobiliare.it Insights,  la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Lo studio ha esaminato il costo delle case situate entro 10 minuti a piedi da alcuni dei parchi urbani più noti del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

