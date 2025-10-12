Conoscete lo sporran? Al Mercato Internazionale c’è. È la borsa scozzese con tre nappe in pelle che pende dolcemente dalla cintura e permette di tenere soldi o chiavi a chi indossa il kilt. Nel mondo dei sapori c’è posto anche per lei. Ed è uno degli ingredienti che trasformano il paese dei balocchi in un villaggio affollatissimo. Ieri, dopo la partenza lanciata di venerdì, il bis è stato ubriacante. Un sabato tra le centomila e le centoventimila presenze, una metropoli del gusto. Che potenzialmente potrebbe consentire non solo di raggiungere ma di superare il tetto dei trecentomila arrivi sulle vie del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatissimo, sabato da delirio. Oltre centomila tra i banchi. Mecenate e Baldaccio esauriti