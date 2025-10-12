“Non prendo lezioni dagli asini”: Enrico Mentana al vetriolo chiude definitivamente la polemica con la Global Sumud Flotila. Il direttore del TgLa7 infatti aveva fatto arrabbiare – e non poco – la portavoce italiana del movimento, Maria Elena Delia, usando la parola “transumanza” per descrivere il ritorno a Gaza di centinaia di migliaia di palestinesi dopo la firma del cessate il fuoco. Tanto era bastato per far inorridire i ProPal che avevano criticato ampiamente il giornalista: “Mentana l'ha chiamata la 'transumanza' dei palestinesi. Transumanza è un termine che si usa per le greggi, per le vacche, per gli animali” aveva commentato a caldo Delia durante un evento a Bologna in cui era presente anche l'attivista egiziano Patrick Zaki. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mentana sotto attacco per la frase nel Tg, bordata a Flotilla: "No lezioni dagli asini"