Mentana sotto attacco per la frase nel Tg bordata a Flotilla | No lezioni dagli asini
“Non prendo lezioni dagli asini”: Enrico Mentana al vetriolo chiude definitivamente la polemica con la Global Sumud Flotila. Il direttore del TgLa7 infatti aveva fatto arrabbiare – e non poco – la portavoce italiana del movimento, Maria Elena Delia, usando la parola “transumanza” per descrivere il ritorno a Gaza di centinaia di migliaia di palestinesi dopo la firma del cessate il fuoco. Tanto era bastato per far inorridire i ProPal che avevano criticato ampiamente il giornalista: “Mentana l'ha chiamata la 'transumanza' dei palestinesi. Transumanza è un termine che si usa per le greggi, per le vacche, per gli animali” aveva commentato a caldo Delia durante un evento a Bologna in cui era presente anche l'attivista egiziano Patrick Zaki. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Incommentabile sotto ogni punto di vista: comunicativo, emotivo, lessicale. Enrico Mentana ha definito "transumanza" il movimento di migliaia di cittadini di Gaza che si spostano verso Nord cercando di tornare dalle case dove erano stati sfollati dalle offensive - X Vai su X
L’annuncio è stato dato dal direttore Enrico Mentana su Instagram: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. Il noto meteorologo di "Omnibus", su La7, nasce a Firenze nel 1947 ma cresce un po' in tutta Italia. Segue gli studi classici, frequenta - facebook.com Vai su Facebook
