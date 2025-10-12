Dopo il turno di riposo la Mens Sana torna in campo e lo fa a Borgomanero, in provincia di Novara, oggi alle 18 (diretta su radiosienatv). Una trasferta lunga ed impegnativa contro un team giovane ma che nell’ultimo turno ha saputo vincere a La Spezia dopo un tempo supplementare. A presentare la sfida in Piemontese il coach della Note di Siena, Federico Vecchi (nella foto). "Ci aspetta la trasferta più lunga della stagione – dice il tecnico biancoverde – ma soprattutto una gara impegnativa contro una formazione giovane, ricca di talento e che viene da una ottima partita giocata nello scorso turno contro Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mens Sana a Borgomanero. Vecchi: "Gara impegnativa". Stosa, esame San Miniato! Braccagni: "Gestiamo il ritmo"