Menopausa visite e controlli gratuiti per cuore e stipsi

A PONTE E NELLA BASSA. In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda Ets organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa dal 17 al 19 ottobre coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Menopausa, visite e controlli gratuiti per cuore e stipsi

In questa notizia si parla di: menopausa - visite

Giornata Mondiale della Menopausa, al Policlinico Abano visite ginecologiche gratuite

Menopausa: visite specialistiche ed esami gratuiti negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto

Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa, istituita nel 1984 dall’International #AspdiEnna #consultori #giornatamondiale #menopausa #screeninggratuiti #visite Vai su Facebook

Open Weekend sulla #Menopausa, 17-19 ottobre 2025: visite, esami e incontri gratuiti con la @Asl2Abruzzo e @FondazioneOnda negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto ? Per alcuni servizi la prenotazione è obbligatoria Programma e contatti http - X Vai su X

Menopausa, visite e controlli gratuiti per cuore e stipsi - In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, visite e controlli gratuiti coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. Si legge su ecodibergamo.it

Menopausa: visite specialistiche ed esami gratuiti negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto - L’Asl aderisce all’iniziativa di (H) Open Weekend promosso da Fondazione Onda Ets in occasione della giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre ... Segnala chietitoday.it