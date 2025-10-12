Meno auto elettriche più benzina | la rivoluzione ecologista va in riserva

Lettera43.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era un momento in cui la promessa di salvezza assunse la forma di una presa di corrente a muro. L’ elettrico, il silenzio zen dei motori ed Elon Musk come nuovo messia. Ma la realtà, come sempre, ha la pessima abitudine di rovinare le utopie. Dopo tonnellate di storytelling ecologista e di pubblicità dove le Tesla sfrecciavano su strade islandesi senza un insetto sul parabrezza, l’industria dell’ auto sta tornando al punto di partenza: fare i conti. Colonnine di ricarica Tesla (foto Ansa). Ferrari dimezza il suo obiettivo per la produzione di veicoli elettrici. Ed eccoci qui, nel 2025, a riscoprire un sentimento che credevamo archiviato come i Cd-rom: l’amore per la benzina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

meno auto elettriche pi249 benzina la rivoluzione ecologista va in riserva

© Lettera43.it - Meno auto elettriche, più benzina: la rivoluzione ecologista va in riserva

In questa notizia si parla di: meno - auto

Mobilità a Brescia, polemica in Consiglio su Ztl e meno auto in piazza Vittoria: “State uccidendo i negozi”

Il mercato europeo dell'auto soffre: -7,3% a giugno. Nel primo semestre Tesla ha venduto il 33% in meno

Incidenti stradali 2024: più morti in moto, meno in auto

meno auto elettriche pi249Incentivi auto elettriche al conto alla rovescia: ecco tutte le procedure per ottenerli - Partiranno il 15 ottobre con l’apertura della piattaforma Sogei sul sito del ministero dell’Ambiente e scadranno il 30 giugno 2026 ... Da repubblica.it

meno auto elettriche pi249Le auto elettriche da comprare a meno di 25.000 euro con gli incentivi 2025 - 000 si possono acquistare auto da famiglia anche molto spaziose, grazie a sconti che superano sempre il 30% rispetto al prezzo iniziale. Secondo alvolante.it

Cerca Video su questo argomento: Meno Auto Elettriche Pi249