Meno auto elettriche più benzina | la rivoluzione ecologista va in riserva
C’era un momento in cui la promessa di salvezza assunse la forma di una presa di corrente a muro. L’ elettrico, il silenzio zen dei motori ed Elon Musk come nuovo messia. Ma la realtà, come sempre, ha la pessima abitudine di rovinare le utopie. Dopo tonnellate di storytelling ecologista e di pubblicità dove le Tesla sfrecciavano su strade islandesi senza un insetto sul parabrezza, l’industria dell’ auto sta tornando al punto di partenza: fare i conti. Colonnine di ricarica Tesla (foto Ansa). Ferrari dimezza il suo obiettivo per la produzione di veicoli elettrici. Ed eccoci qui, nel 2025, a riscoprire un sentimento che credevamo archiviato come i Cd-rom: l’amore per la benzina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
