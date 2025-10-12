Menichini ad Ascoli con amarcord | Per me sarà una partita diversa

Se per il Pontedera la trasferta odierna con l’Ascoli è solo il confronto diretto numero undici della storia, per il 71enne allenatore granata Leonardo Menichini questo contro i bianconeri è un amarcord che va dritto dritto al cuore. "Ad Ascoli – racconta – ho giocato 4 campionati di Serie A (dal 1981 al 1985, ndr) anni trascorsi in una società splendida comandata da Costantino Rozzi ma soprattutto con un grandissimo allenatore come Carletto Mazzone. Ho dei ricordi belli della città e dei tifosi, ricordo quando ci siamo salvati allo spareggio-salvezza contro il Cagliari, vinto con un gran gol del mio amico Nicolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

