Memoria Corone di fiori concerti e cerimonie

Guardare al futuro senza dimenticare il passato. Sono tante in città le manifestazioni per commemorare ricorrenze importanti. Nei giorni scorsi in piazza Saffi, di fronte alla tribuna delle autorità, alla banda, a svariati membri di diverse associazioni di veterani e combattenti, ma soprattutto di fronte a circa 300 soldati, sono stati celebrati i 50 anni del 66° reggimento di fanteria aeromobile 'Trieste' nella città di Forlì, ricordandone la dedizione attraverso la storia. Ricorreva il 9 settembre l' 81° anniversario dell'eccidio di San Tomè. Per l'occasione, i rappresentanti della comunità locale si sono raccolti in modo simbolico per ricordare le vittime della violenza nazista, deponendo una corona commemorativa al cippo di via Minarda.

Il 9 ottobre 1982 io c'ero nella sinagoga di Roma, oggi c'è troppa ipocrisia: molti si ricordano degli ebrei solo quando sono vittime del passato. Ci vengono a trovare nei giorni della memoria, depongono corone, pronunciano discorsi. Ma spesso sono gli stessi

Sergio Ramelli, sfregiata e portata via la corona di fiori commemorativa in via Paladini a Milano. FdI: «Gesto codardo e infame» - In via Paladini a Milano la corona commemorativa deposta il 29 aprile in memoria di Sergio Ramelli è stata gettata a terra, poi rimossa e infine portata via.