Meloniski e il surrealismo fiabesco alla galleria Trifoglio | la presentazione con la partecipazione dell' artista

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre l’associazione culturale Trifoglio, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, inaugura una mostra dedicata al grande artista contemporaneo Meloniski da Villacidro dal titolo “Surrealismo fiabesco”.La mostra sarà preceduta da una presentazione critica a cura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloniski - surrealismo

meloniski surrealismo fiabesco galleriaMeloniski e il surrealismo fiabesco alla galleria Trifoglio: la presentazione con la partecipazione dell'artista - Sabato 25 ottobre l’associazione culturale Trifoglio, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, inaugura una mostra dedicata al grande artista contemporaneo Meloniski da Villacid ... chietitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloniski Surrealismo Fiabesco Galleria