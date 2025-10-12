Megan Fox torna all’horror | sarà Toy Chica in Five Nights at Freddy’s 2

La star di Transformers e Jennifer's Body è entrata ufficialmente nel cast del sequel cinematografico del franchise tratto dal famoso videogioco. Megan Fox farà parte del cast di Five Nights at Freddy's 2 prestando la voce a Toy Chica. L'attrice, già nota al pubblico del genere horror, sarà una delle star del secondo capitolo. Il film sarà ambientato nel sinistro locale in stile Chuck E. Cheese conosciuto come Freddy Fazbear's Pizza, e arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 5 dicembre. Il secondo capitolo di Five Nights at Freddy's Oltre a Megan Fox, il cast del sequel includerà altre new entry come MatPat come voce di Toy Bonnie e Kellen Geoff come voce di Toy Freddy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Megan Fox torna all’horror: sarà Toy Chica in Five Nights at Freddy’s 2

