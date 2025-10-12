megabox debutto in casa arrivano le fiorentine

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo oggi alle 17. Le tigri esordiranno in casa, ospitando al PalaMegabox Il Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta casalinga con la Reale Mutua Fenera Chieri. Quanto alla squadra del presidente Angeli, ha colto una bella vittoria a Perugia, strappandola al termine di una lunga battaglia chiusa al tie-break. In settimana Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi hanno partecipato alle celebrazioni per l’oro mondiale delle due nazionali azzurre, venendo ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto), grande appassionato di pallavolo, e a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

