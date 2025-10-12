MediOrizzonti torna al Cinema Teatro Nuovo San Michele la rassegna di documentari dedicati al Medio Oriente

La rassegna cinematografica dedicata al Medio Oriente celebra il suo undicesimo anniversario con un ricco programma di documentari al Cinema Teatro Nuovo San Michele, a partire dal 13 ottobre alle 20.30. Gli eventi di anteprima includono un "Brunch libanese con lettura dei fondi di caffè"

