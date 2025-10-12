MediOrizzonti torna al Cinema Teatro Nuovo San Michele la rassegna di documentari dedicati al Medio Oriente
La rassegna cinematografica dedicata al Medio Oriente celebra il suo undicesimo anniversario con un ricco programma di documentari al Cinema Teatro Nuovo San Michele, a partire dal 13 ottobre alle 20.30. Gli eventi di anteprima includono un “Brunch libanese con lettura dei fondi di caffè” a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Ci vediamo oggi, mercoledì 8 ottobre, a partire dalle 19.30 a La Sobilla (ingresso con tessera / NO parking) con ANTEPRIMA MediOrizzonti 2025: From Ground Zero (parte 1): cortometraggi diretti da ragazze e ragazzi della striscia di Gaza tra i 19 ed i 28 an - facebook.com Vai su Facebook
