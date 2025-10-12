Medioriente | Trump la guerra è finita
Milano, 12 ott. (LaPresse) – “La guerra è finita. D’accordo? Lo capite?”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta il Times of Israel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: medioriente - trump
Medioriente: Trump, c’è entusiamo per raggiungimento accordo su Gaza
Medioriente: nel piano Trump per Gaza rilascio ostaggi e apertura a Stato palestinese
Medioriente, Netanyahu: "Al lavoro con team Trump per piano di pace"
Il piano di Trump è un piano Real Estate, ristabilendo gli Accordi di Abramo che servono a Trump, Witkoff e Kuhsner a fare business in Medioriente. Per realizzarlo hannno isolato Netanyhau e concentrato su di lui le responsabilità (considerati i fischi di ieri sta - X Vai su X
L'inviato statunitense per il Medioriente era con Ivanka Trump e Jared Kushner - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in Medioriente, le news del 9 ottobre | Hamas accetta l'accordo: firma oggi in Egitto - La Knesset, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, da stasera è ill uminata di rosso, bianco e blu - Scrive tg.la7.it
Fine della guerra, Trump "presidente" e la riviera del Medio Oriente: i punti chiave del piano per Gaza - Il testo della proposta Usa prevede diversi punti, dalla pace al rilascio degli ostaggi, fino all'uscita di Hamas. Segnala today.it