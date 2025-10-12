Medioriente | Trump la guerra è finita

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 ott. (LaPresse) – “La guerra è finita. D’accordo? Lo capite?”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta il Times of Israel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

medioriente trump la guerra 232 finita

© Lapresse.it - Medioriente: Trump, la guerra è finita

In questa notizia si parla di: medioriente - trump

Medioriente: Trump, c’è entusiamo per raggiungimento accordo su Gaza

Medioriente: nel piano Trump per Gaza rilascio ostaggi e apertura a Stato palestinese

Medioriente, Netanyahu: "Al lavoro con team Trump per piano di pace"

medioriente trump guerra 232Guerra in Medioriente, le news del 9 ottobre | Hamas accetta l'accordo: firma oggi in Egitto - La Knesset, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, da stasera &#232; ill uminata di rosso, bianco e blu - Scrive tg.la7.it

medioriente trump guerra 232Fine della guerra, Trump "presidente" e la riviera del Medio Oriente: i punti chiave del piano per Gaza - Il testo della proposta Usa prevede diversi punti, dalla pace al rilascio degli ostaggi, fino all'uscita di Hamas. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Trump Guerra 232