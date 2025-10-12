Medioriente | Trump in viaggio verso Israele ed Egitto

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il presidente Usa Donald Trump ha lasciato Washington domenica pomeriggio, dirigendosi in Israele per incontrare le famiglie degli ostaggi lunedì e poi parlare alla Knesset. Lo riferisce il New York Times. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

