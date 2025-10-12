Medioriente | Trump applaudono tutti non era mai accaduto prima

Milano, 12 ott. (LaPresse) – “I Paesi musulmani e arabi stanno tutti applaudendo. Tutti applaudono contemporaneamente. Non era mai successo prima”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, secondo quanto si legge sul Times of Israel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

