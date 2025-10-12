Medioriente | Trump applaudono tutti non era mai accaduto prima
Milano, 12 ott. (LaPresse) – "I Paesi musulmani e arabi stanno tutti applaudendo. Tutti applaudono contemporaneamente. Non era mai successo prima". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, secondo quanto si legge sul Times of Israel.
Trump in missione in Medio Oriente: la pace e il sogno di realizzare la Riviera di Gaza - Il presidente americano interverrà alla Knesset in Israele e guiderà un vertice internazionale in Egitto sui nuovi equilibri nella regione ... Si legge su ilsole24ore.com
Medio Oriente Accordo di pace per Gaza, la Svizzera applaude ed elogia gli sforzi diplomatici - La Svizzera accoglie con favore gli ultimi progressi compiuti in relazione al piano di pace per la Striscia di Gaza nelle trattative fra Israele e Hamas. Segnala bluewin.ch