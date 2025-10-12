Medioriente | famiglie ostaggi rilascio in diretta dalla notte

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha annunciato che ci sarà la diretta per il rilascio dei propri congiunti a partire dalla notte, alle 4 (3 ore italiane). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

medioriente famiglie ostaggi rilascio in diretta dalla notte

medioriente famiglie ostaggi rilascioAttesa per il rilascio degli ostaggi, previsto nelle prime ore di lunedì. Netanyahu: “Inizia un nuovo cammino” - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio registrato per i media e trasmesso nella serata di oggi, domenica 12 ottobre. Secondo fanpage.it

medioriente famiglie ostaggi rilascioFamiglie degli ostaggi: 'Da mezzanotte il rilascio in diretta'. Trump parte in serata per Tel Aviv - Bbc: 'negoziati in corso, Hamas insiste su rilascio Barghouti' (ANSA) ... Segnala ansa.it

