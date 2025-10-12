Medioriente | famiglie ostaggi rilascio in diretta dalla notte
Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha annunciato che ci sarà la diretta per il rilascio dei propri congiunti a partire dalla notte, alle 4 (3 ore italiane).
