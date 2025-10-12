Medio Oriente scontri al confine Afghanistan-Pakistan Kabul rivendica l' attacco | 58 morti 30 feriti prese 25 postazioni pakistane – VIDEO

I raid afghani e la controffensiva pakistana sono avvenuti stanotte: Kabul avrebbe risposto con un'operazione di "ritorsione" all'invasione dello spazio aereo effettuato da Islamabad per colpire alti vertici del Ttp Violenti scontri armati sono scoppiati al confine tra Afghanistan e Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Medio Oriente, scontri al confine Afghanistan-Pakistan, Kabul rivendica l'attacco: "58 morti, 30 feriti, prese 25 postazioni pakistane" – VIDEO

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

MEDIO ORIENTE | Trump parte in serata per Tel Aviv, il volo alle 21.30. Alle 11 locali parla alla Knesset poi vola in Egitto #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/12/netanyahu-pronti-ad-accogliere-i-rapiti.-forse-rilasciati-gia-oggi.-trump-parte_046eee

ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | "Distruzione e ancora distruzione", gli abitanti di Gaza City tornano tra le macerie #ANSA - facebook.com

Le forze afghane attaccano posti di confine con il Pakistan - Le forze di sicurezza afghane hanno lanciato attacchi contro diversi posti di frontiera pakistani questa sera, innescando pesanti scontri a fuoco, hanno riferito funzionari e residenti locali. Segnala ansa.it