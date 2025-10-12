Medio Oriente scontri al confine Afghanistan-Pakistan Kabul rivendica l' attacco | 58 morti 30 feriti prese 25 postazioni pakistane – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I raid afghani e la controffensiva pakistana sono avvenuti stanotte: Kabul avrebbe risposto con un'operazione di "ritorsione" all'invasione dello spazio aereo effettuato da Islamabad per colpire alti vertici del Ttp Violenti scontri armati sono scoppiati al confine tra Afghanistan e Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

medio oriente scontri al confine afghanistan pakistan kabul rivendica l attacco 58 morti 30 feriti prese 25 postazioni pakistane 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Medio Oriente, scontri al confine Afghanistan-Pakistan, Kabul rivendica l'attacco: "58 morti, 30 feriti, prese 25 postazioni pakistane" – VIDEO

In questa notizia si parla di: medio - oriente

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

medio oriente scontri confineLe forze afghane attaccano posti di confine con il Pakistan - Le forze di sicurezza afghane hanno lanciato attacchi contro diversi posti di frontiera pakistani questa sera, innescando pesanti scontri a fuoco, hanno riferito funzionari e residenti locali. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Scontri Confine