Medico massese bloccato in Israele | Cosa mi ha spinto a partire? Ho risposto a una richiesta d’aiuto
Massa, 12 ottobre 2025 – La guerra è ancora impressa nella sua mente. É in Italia da alcune ore, ma il suo cuore è ancora con i compagni che sono rimasti bloccati in Israele. E proprio per questo ha accettato di raccontare la sua esperienza. Si tratta di Lorenzo Bresciani, medico di 29 anni, che sta concludendo la sua specialistica all’ospedale di Padova. Mercoledì è stato fermato al largo delle coste di Gaza dall’esercito israeliano mentre stava cercando di portare alla popolazione beni di prima necessità. Intanto venerdì sera c’è stata una nuova manifestazione di protesta per i fatti successi a Gaza in centro a Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
