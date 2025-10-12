Mediaset prende provvedimenti flop Grande Fratello | da oggi si cambia
Mediaset deve fare fronte al flop del Grande Fratello, si corre ai ripari: ecco la decisione presa dall’azienda Iniziata una nuova stagione del Grande Fratello, con la solita curiosità da parte degli appassionati per sapere cosa accadrà all’interno della Casa di Cinecittà, in uno dei programmi diventati più iconici nella storia della tv italiana. Eppure,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: mediaset - prende
Beautiful, la serie tv di Canale 5 si prende una vacanza: Mediaset ripropone alcune repliche
Mediaset prende una decisione drastica: pubblico furioso per resta sospesa
Mediaset chiude Tradimento: ecco cosa prende il posto della serie
Clarissa Migliaccio è la nuova Miss del Salottino di Avanti un Altro 2025: prende il posto di Claudia Ruggeri, video Mediaset #avantiunaltro - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, prime conseguenze dopo il flop di ascolti: Mediaset prende provvedimenti - Una decisione che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere legata al sensibile calo di ascolti registrato dalla seconda ... Scrive msn.com
“Flop clamoroso” per Simona Ventura, Grande Fratello nel caos mentre gli ascolti crollano - Il Grande Fratello di Simona Ventura crolla negli ascolti: cinque punti in meno rispetto all’esordio e un pubblico sempre più disinteressato. Da rds.it